朱姓男子今年年初參選立委時，當時他主要政見為「性交易合法化」，但不幸落選後，他便到一間牛郎店當公關，本是希望能深入了解「性產業」，孰料，才上班沒幾天，就被爆差點被女客人性侵，最慘的是，該店的男店長趁他喝得醉茫茫時，對他性侵得逞，因不堪受辱而報警。

據《鏡週刊》報導，朱男長期關注性產業，並希望推動性交易合法化，他今年初雖參選立委落敗後，便至林森北路一間牛郎店當男公關，為了就是深入了解「性產業」工作者的狀況。不料，才上班的沒幾天，他便被一名女客人灌到爛醉，還差一點被對方侵犯。

當時的朱男嚇得放聲呼叫求救，同事趕緊前來相救，才沒讓女客人得逞，不過，也因這此事件之後，朱男變得相當不安，雖工作內容他也覺得尚可，對未來他想要推動性產業相關合法化有幫助，也就沒多想了，但他的惡夢才正要開始，這次對他下手的不是客人，而是店裡的男店長對他逞慾。

他表示，那日整間店只剩他兩人，他與男店長喝到不勝酒力，該名店長假借談公事，將他帶到休息室，就在他還未來得及反應時，門已遭反鎖、燈也熄了，他則遭對方強壓至沙發上，由於飲酒的關係，他全身癱軟，根本無力反抗，對方一把脫去他的褲子後，性侵得逞。翌日，他更收到店長的訊息，要他離職，他氣到說不出話來。

朱男本想就此算了，但在他人的鼓勵下，前往醫院驗傷，並赴警局提告。據了解，該名店長已是慣犯，除了經常對男公關下手外，甚至連未成年的少男都不肯放過，由於被他侵犯的被害者，都認為沒面子，因此隱忍，但經歷過此事的朱男表示，他不會因此放棄想要推動「性產業合法化」的理念；更不會因此退縮，未來仍會投入相關產業，深入了解該行，還望替這弱勢工作者爭取相關福利。

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(中時新聞網)