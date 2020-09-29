衛福部長陳時中為美國豬、牛開放進口政策護航，爆出一系列「幹話」。其中「以前限制30個月以下美牛但那些牛都長大了，現在可以變成開放30個月齡以上的牛隻」一語，更引發軒然大波，成各界嘲諷笑柄。曾代表國民黨參選高雄市市長的市議員李眉蓁表示，蔡政府把國家大事變兒戲、陳部長神邏輯，以上種種可見執政團隊從上到下為護航萊克多巴胺肉品，已口不擇言到似乎把「責任」、「專業」全部拋腦後！

李眉蓁日前在臉書發文，痛批「國家大事變兒戲」，寫道：「萊克多巴胺美豬、30月齡美牛、內臟等開放，對於全國民眾來說是何等的大事！攸關民眾的食安與健康。但對於蔡政府而言卻如同兒戲般，難道轉移焦點和冷處理就想轉移焦點輕易過關嗎？」

李眉蓁更痛批「陳部長神邏輯」，寫道：「衛福部長陳時中說：以前管制30月齡美牛，但那些牛長大了，現在可以變成開放30月齡以上的牛隻。讓人驚訝難道狂牛症的風險就不用考慮了？陳部長還說吃豬睪丸會變聰明！陳部長身為國家最高的食安專業的把關人，而且肩負維護國人健康的重責大任，但為了護航開放萊克多巴胺肉品，已經口不擇言似乎已經把『責任』、『專業』全部拋到腦後！自己的食安自己救，『食安公投』連署大家一起來。」並直言「陳部長的邏輯誰能幫忙翻譯翻譯」。

文章一出，迴響熱烈，獲得超過3200個讚、超過110則留言與近百次分享。網友紛紛留言：「請眉蓁全力監督，要硬起來，國民黨太軟弱了」、「食安關係到你我以及我們的家人，我們的健康由我們自己決定，請大家多關心，不要將來後悔或留下遺憾。台灣加油」、「大官順時中，的確真不同，演唱會能秀，公聽會拋後」、「童年無病就保證健康到老？」

(中時新聞網)