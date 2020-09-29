輕輕一碰就瘀青，以為被家暴？月經來時大出血，血量大到需要每兩小時換成人紙尿布？上廁所大號一用力，就會腦出血？這些其實都是紫斑症病友日常生活中會遇到的狀況，但由於大部分人對對於紫斑症認知並不高，甚至相當陌生，常以為是其他疾病。

嚴重恐造成致命腦出血 患者身心靈負擔大

中華民國血液病學會理事長周文堅表示，免疫性血小板缺乏症（Immune Thrombocytopenia，ITP又被稱為紫斑症）的好發族群為年輕女性，也有部分是18歲以下的孩童，在成人的發生率為每 10 萬人有 1.6 至 3.9 人發生，而兒童的發生率為每 10 萬人就有 1.1 至 5.8人。正常的血小板數值為15萬-40萬/ul之間，ITP患者嚴重時會掉到2萬/ul以下，可能導致致命的腦出血，因此周文堅形容ITP是「突然闖進生命裡」的疾病，正因為來得措手不及，打亂生活的節奏，導致許多患者在確診後，面對接下來的人生，感到徬徨。

中華民國紫斑症病友會理事陳佳美提到，紫斑症因為容易瘀青、體內出血，進而影響工作與人際社交關係，例如月經來血流不止而頻頻跑廁所換衛生棉，曾被主管認為工作偷懶而被資遣；ITP孩童容易瘀青，在求學期間與同學相處需要更多協助，才不會容易被排擠；而疾病除了造成病友們身體的不適之外，心理上也更需要支持協助，才不會因為「害怕」而蜷縮在家裡。

目前台灣有超過3000位ITP患者，有些患者出現症狀卻不知求診管道，深陷其苦。萬芳醫院血液腫瘤科主治醫師邱宗傑說明，ITP屬於自體免疫疾病，會讓自身的免疫系統產生抗體攻擊血小板，除了阻礙血小板的生成，也加速破壞的速度，造成血液中血小板含量過低，導致內出血，皮膚上出現的紫斑、瘀青即是一種警示，除此之外，流鼻血、牙齦出血、月經異常出血、嚴重異常的腸胃道出血等也都是常見症狀，須提高警覺心，若有發現上述病兆，務必盡快到血液科就診。

血小板生成素治療為新趨勢 受傷時能及時幫助止血

雖然疾病難纏，但所幸目前有多元的治療選擇，當患者的血小板數值能穩定的在5萬以上，就有機會能夠從事想做的活動，不再受到疾病的限制。在過去，類固醇是常見的治療方法，但因僅能治標，加上肥胖、血糖上升、骨質疏鬆等的副作用常讓患者望之卻步。目前的治療新趨勢是以血小板生成素治療，邱宗傑補充，血小板生成素能在骨髓中製造更多血小板，當患者血管受傷時，能和血液中凝集因子合作，及時幫助止血，讓患者減少紫斑跟瘀青、血小板穩定，提升生活品質；但部分患者也需留意頭痛、疲倦、嘔吐等副作用。

延伸閱讀：

(中時新聞網)