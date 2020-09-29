生老病死是人這輩子無論願不願意，都得面對的一道課題，許多人追求臨終時不被病魔纏身、不受治療折磨，但往往「身不由己」。醫師蘇一峰臉書分享，一名老翁年逾90，住在醫院裡人都已經沒意識了，家屬仍希望急救到底，理由是「避稅」，看在網友眼中，相當感嘆。

蘇一峰在臉書PO文，這名老翁不僅失智，且癌末多年，氣管插管、鼻胃管、尿管全都用上，只剩一口氣，「身體狀況越來越差，邁向多重器官衰竭，大限之期就快到了」。

但家屬卻希望「急救到底、再活1年」，醫護人員探詢原因，竟是為了避稅；蘇一峰說，據了解，稅金將近1000萬元。醫療團隊努力跟家屬會談，希望能幫幫患者，人生最後一路好走。

網友不滿，很多子孫拖著長輩不願放手，就是覬覦財產或其他利益，但長輩身心飽受摧殘，又豈是旁人能了解，「美其名盡孝，其實最不孝」。網友痛批，正在受苦受難的是自己家人，這些子孫怎麼忍心？

蘇一峰感嘆，人生在世財富很多，卻常常走得不安寧；無效醫療的同時，也浪費了健保資源。

(中時新聞網)