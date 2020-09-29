台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵將赴陸高歌《我的祖國》、《守護》等慶祝大陸十一國慶，引發外界一片譁然，甚至驚動到陸委會，恐有開罰懲處的疑慮；不過，這已經不是首次有台灣藝人公開表達親中的政治立場，林瑞陽與張庭夫婦倆去年就在大陸國慶典禮揮舞五星旗，並高喊：「祖國生日快樂。」

昔日「台灣第一小生」林瑞陽與老婆張庭赴陸定居，發展房地產與直銷有成，除了大手筆買下上海黃浦江邊的整棟大樓，甚至傳出身家超過人民幣300億元（約台幣1286億台幣），去年繳稅金額更高達21億人民幣（約90億台幣），財力相當雄厚。

歐陽娜娜登央視的事件爆發後，林瑞陽與張庭去年公開舉著五星旗的影片也被挖出，只見夫妻倆與一群民眾站在廣場中，忠心耿耿地喊著：「感謝祖國的培育」、「祖國生日快樂」、「我愛你，中國」等，清楚地表明自己的政治立場。

林瑞陽與張庭去年在大陸揮舞五星旗。（圖／微博@張庭）

林瑞陽與張庭去年在大陸揮舞五星旗。（圖／微博@張庭）

對於歐陽娜娜將在大陸獻唱《我的祖國》，文化部是否要依相關規定懲處？文化部長李永得表示，目前有關單位還在蒐集相關事證當中，需等待事證明確，再來看如何處理此回事件。至於歐陽娜娜行為是否矮化國格，他則回應「全民可來公評」。

(中時新聞網)