LEAK: Photos of the Los Angeles Lakers new 2021 "Classic" jersey found their way to the Internet over the weekend #LALakers #Lakers #NBA #Nike



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「紫金軍團」洛杉磯湖人隊明年要換新球衣了？年底才開打的2020-21新球季，湖人隊員將穿著寶藍色經典款球衣上陣比賽，網路已有詹姆斯(LeBron James)的23號藍衣照片流出。專門追蹤體育商標的加國媒體《SportsLogos.net》報導這就是湖人明年的新球衣。

依照聯盟規定，這套新球衣只會使用一個球季，他們允許球隊在紀念周年穿上經典款球衣。湖人成軍之初是在NBL，之後轉到BAA(NBA前身)，在1949-50球季正式登陸NBA。球隊早年位於明尼蘇達州的明尼亞波利斯，周邊有大量湖泊與溼地，稱為湖人隊。球衣也是使用藍色系。

1960-61球季湖人隊搬遷至洛杉磯，繼續使用藍色和白色球衣(主場)，球隊商標為藍底白字，類似棒球隊洛杉磯道奇的配色。直到1967-68球季，湖人才轉為熟悉的紫金軍團，球隊商標和球衣演變為紫金配色。

2020-21球季正是湖人國度遷都洛杉磯的60周年，因此球隊將穿回復古球衣。NBA不比歷史悠久的職業棒球，成立至今也才74年。湖人成軍時就是NBL冠軍，接著是BAA冠軍，但NBA只承認到BAA的數據。湖人登陸NBA的第2季就摘冠隨後締造3連霸，至今打過61次季後賽，拿下16座總冠軍，普遍被視為職籃最偉大的球隊。

(中時新聞網)