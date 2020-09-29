台灣藝人歐陽娜娜，將在大陸「十一國慶」登上官媒《央視》高唱《我的祖國》一曲，引發台灣網友關注，對此網紅陳沂則在臉書怒批「要懲處就快點」，昨晚又再度於臉書發文嘲諷：「妳不入中國籍，卻依然持有中華民國護照，這不是背叛祖國的事嗎」。
陳沂表示國家認同是個人自由，任何人的國家認同都必須被尊重，但每個國家對國籍設定有不同標準，像是大陸就只能有單一國籍，對此她強調：「如果打從心底認同自己是中國人，又要登上國慶告訴全世界妳是中國人，但此時妳卻不入中國籍，依然持有中華民國護照，這不是背叛祖國的事嗎？」接著強調：「這世界一個中國就是中國，不允許中華民國的存在。」
對於網友質疑歐陽娜娜為何不行雙重國籍？陳沂表示：「歐陽娜娜是雙重國籍，那就是在承認一邊一國喔！而且事實就是歐陽娜娜根本沒有入中國籍，因為中國只承認單一國籍，她要入籍就必須放棄中華民國籍，所以根本不可能有雙重國籍問題」，接著反酸網友：「笨又不讀書不動腦，難怪你們註定沒能力，一輩子走不出去。」
此事曝光後引發熱議，行政院長蘇貞昌表示身為公眾人物，跑到對岸去唱不適當的歌「國人自有公評」，而歐陽娜娜雖未發文正面回應此事，不過她一如往常曬生活美照，並在IG以英文寫下生活很美好，心情絲毫不受影響。
(中時新聞網)
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