臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書社團「朱立倫網戰義勇軍」）

近日共軍頻頻擾台，總統蔡英文22日赴澎湖慰勉國軍，並強調，身為中華民國的空軍，怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威。兩岸關係日趨緊張，更引爆族群之爭，不少榮民及其後裔遭嗆「滾回大陸」。網友直言，台灣能享受今日的繁華，都是用許多無名的榮民的血與命換來的；許多低階士兵榮民，不曾享受國民黨菁英統治者的既得利益，居住在破舊宿舍中，獨居死在房內之事常有卻也無人聞問。

網友在臉書粉絲專頁「朱立倫網戰義勇軍」發文，寫道：「我不支持藍綠，我只選擇對錯。台灣享受今日的繁華，都是用許多無名的榮民的血與命換來的。如果沒有榮民伯伯保衛台海的古寧頭戰役與死守的八二三砲戰與共軍打戰，台灣很可能早就被大陸攻下，真正成為共產黨統治的一省了，還輪得到民進黨爭權奪利嗎？」

發文網友感嘆：「榮民何嘗不苦，只是榮民不說。社會上時常有許多歡樂的眷村故事，卻鮮少人了解這並非外省族群經驗的全部。如果你走進榮民宿舍，會發現還有很多很多。他們不曾享受國民黨當初菁英統治者的既得利益，卻可能被視為同樣討厭的人。許多低階士兵榮民居住的宿舍非常破舊，即便已經八、九十歲，還得自行上下樓梯，跌倒之事、獨居死在房內之事常有。但，誰會來看？」

不僅如此，發文網友更直言：「這些榮民過世時，還是被當成垃圾收走了！我雖脫去軍裝多年，但我心中依舊住了個中華民國魂，所以……我討厭民進黨平時將榮民視為螻蟻！」

(中時新聞網)