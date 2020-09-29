花蓮吉安鄉娜荳蘭部落的38歲阿美族人楊品驊，20日在第12屆海峽論壇舉手高喊「我是驕傲的中國人」，此舉引來諸多討論，而楊品驊的超強背景也曝光了。從小到大就是「學霸」的楊品驊，2008年一人赴北京，從一個「蝸居」默默無聞的小卒，搖身一變為「實現兩岸少數民族融合」的推手。

第12屆海峽論壇重頭戲論壇大會9月20日登場，台青代表、阿美族人楊品驊受邀作主旨演講時表示，作為一個新時代的年輕人，應該勇於挖掘真實，比疫情更可怕的，是人心很遙遠。楊更強調，兩岸同文同源，血脈相連，少數民族是中華文化的璀璨力量。他更有自信向全世界展現他來自台灣的部落，「也是驕傲的中國人」。

綜合陸媒報導，楊品驊1982年出生在花蓮縣吉安鄉娜荳蘭部落，之後舉家搬到北部定居。楊從小到大就是「學霸」，高中就讀建國中學、大學為政治大學廣電系，大學畢業後更至香港的銀行當公關，剛好當時的銀行承接2008北京奧運廣告，於是選擇留在北京深耕，為宣揚台灣部落文化而努力。

陸媒《搜狐》報導，楊品驊表示，他的北漂之路不是沒有坎坷，當初一人在北京奮鬥，蝸居過地下室，也迷惘台灣少數民族文創產業方向是否真的有未來？直到遇上一間在北京開蒙古族餐廳，看到那間餐廳對自身文化的自信自在，他才找到他要的方向。

於是，楊品驊在北京的胡同裡，開了大陸第一個台灣少數民族音樂餐廳，很快那間餐廳成為台灣許多部落族人來北京發展的棲息之地。而與此同時，楊品驊也一步一腳印，「從北京前門到西南邊境」，在大陸各地推廣台灣部族文化。

不過，楊品驊的言論因涉及敏感的兩岸議題，引發台灣討論，也有不少人批評他，消息傳到部落，楊父與宜昌部落頭目李毓書Zi Hu受訪表示，能體諒楊的立場，並強調「言論立場個人負責」。楊父也強調，楊品驊今天會有這樣的言論，是因為他在大陸生活，認同自己是中國人，「沒有所謂政治壓力」。

(中時新聞網)