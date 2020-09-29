亞洲最具指標性的服裝設計競賽「時裝設計新人獎(Taiwan Fashion Design Award)」，即將於10月5日舉辦決賽暨頒獎典禮。12位服裝設計新秀，從近400位來自亞洲、歐洲、美洲等12個國家與地區參賽者中脫穎而出，今年評審團囊括超重量級的國際時尚大師與指標性時尚媒體，首次採國際同步連線方式評選，不受疫情影響，讓入圍者作品照例維持競賽一貫的公平、公正、國際性高標準，賽事精采程度更甚以往。

自1987年辦理的「時裝設計新人獎」，由經濟部工業局主辦、紡拓會執行，已邁入第34屆，為國內最重要的大型官方服裝設計賽事。自2013年起提昇為國際性賽事，開放海外年輕學子報名，至今已吸引全世界共35個國家人士參與，參賽人數更加踴躍、賽況也更加激烈。

今年度除了吸引近400名設計新秀報名參賽外，也獲得對設計創意人才極度重視的國內企業大力支持與關注，來自宜進(1457)實業股份有限公司、財團法人儒鴻(1476)教育基金會、可恩迪股份有限公司、財團法人福琳工商發展基金會、財團法人兆豐銀行文教基金會的支持與贊助，本屆獎金總額高達近新台幣130萬元。政府與企業雙雙力挺，「時裝設計新人獎」也將朝向拔擢國際指標性設計人才的目標邁進。

今年參賽者的創作靈感大多從社會、環境、自身經驗的觀察出發。有對大自然、當代社會現象的觀察，對親友的思念與關懷，亦有取材自小說、電影人物象徵的精神等。具體體現「創意」外，更結合「永續」、「功能」、「機能」等概念，以豐富的版型設計巧妙結合素材運用。

(時報資訊)