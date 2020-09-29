美商鄧白氏發布第一版的台灣企業樂觀指數報告，針對後疫情時代，台灣企業景氣是樂觀或悲觀？調查發現，服務業別的企業相較製造業別對下一季景氣預期較為樂觀。另外，約76%的受訪企業預期2020年第三季的淨利潤將比去年同期下降或維持不變。

美商鄧白氏台灣區總經理孫偉真指出，2020年台灣第三季整體企業樂觀指數為38.1。儘管國內已有效地控制疫情，多數企業仍對下一季預期表現持保守態度，其中，服務業的企業樂觀指數為39.7，略高於製造業37.3，顯示出服務業對景氣看法較為樂觀，但差異不大。受訪企業的保守態度主要反應在銷售價格與雇用員工數兩項參數上。

美商鄧白氏的台灣企業樂觀指數報告調查，目的在衡量商業社群的脈動，透過六個關鍵參數，包括：銷售量、淨利潤、銷售價格、新增訂單量、備貨水準、雇用員工數，以了解不同產業別、不同規模的企業對景氣的樂觀程度。企業樂觀指數的範圍為1~100，50以上代表企業對下一季表現相較去年同期持樂觀看法，反之代表企業持悲觀看法，50則代表企業預期下一季表現相較去年同期維持不變。

這份調查的主要發現：

(1)服務業別的企業相較製造業別對下一季景氣預期較為樂觀。

(2)約76%的受訪企業預期2020年第三季的淨利潤將比去年同期下降或維持不變。製造業中，約22%受訪企業預期下一季的淨利潤相比去年同期增加；在製造業中，約有30%的受訪企業支持這樣的趨勢。

(3)約24%的受訪企業預期2020年第三季的銷售量與去年同期相比呈現增長。製造業和服務業中分別有37%的受訪企業預期下一季銷售量相較去年同期會下降。

(4)54%的受訪企業預期自家產品的銷售價格在2020年第三季會下降，只有7%的受訪企業預期其產品的銷售價格與去年同期相比會上升。

美商鄧白氏是全球商業數據與專業分析領導者，協助全球各地企業強化商業績效。鄧白氏數據雲(The Dun & Bradstreet Data Cloud)透過揭露數據的洞察力，提供多種商業解決方案，協助客戶提高營收，降低成本，管理風險，並轉型新世代業務模式。

(時報資訊)