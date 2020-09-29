受到11月3日美國總統大選之前，恐中美言辭交鋒或加劇，瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯分析師陳得能Teck Leng Tan預測，美元兌人民幣短期內將在6.65-6.95的區間內波動。到2020年底至2021年9月的目標價均為6.7。建議投資者保持人民幣多頭頭寸，或者也可以考慮在6.85或以上賣出美元/人民幣上行風險。

富時羅素（FTSE Russell）於9月25日宣布，將把中國國債納入其世界國債指數（WGBI）。此舉符合市場預期。人民幣對此做出較積極的反應，美元兌人民幣從前日的6.83–6.84升至至6.81。

從技術面來看，富時納入中國國債還需要在2021年3月進行最終確認，正式納入將從2021年10月開始，在12個月內分步納入。完全納入之後，中國國債在富時世界國債指數中的權重預計將在5.7%。鑒於追蹤富時WGBI指數的資產管理規模在2.5兆美元左右，此舉意味著約1400億美元被動式投資資金將流入中國國債。中國國債5.7%的權重意味著已開發市場國債的權重將減少，尤其是來自美國、歐洲和日本的此類債券。

中國國債加入富時指數有何影響？從資金流角度看，流入中國國債的這1400億美元規模雖然可觀，但考慮到要在12個月內分步納入，因此金額也不是特別巨大。作為參照，過去12個月中國的貿易順差約為5400億美元。因此，納入WGBI指數在短期內並不會大幅改變人民幣走勢。

(時報資訊)