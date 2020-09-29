兩岸關係緊張，台灣民意基金會公布最新民調，有4成9的民眾對國軍有效防衛台灣的能力有信心，4成5的人沒信心，至於大陸若武力犯台，高達6成的人認為美國可能出兵協防台灣。對此，政大國關中心研究員湯紹成在政論節目中則認為，民調只是國人看法，外頭變數太多，並分析共機頻繁擾台背後有三個目的。

關於台灣人對美國是否可能派兵協防台灣的問題，民調顯示，高達6成認為當中國大陸武力犯台時，美國是可能出兵協防台灣的，3成3不以為然。關於美國對台軍售問題，5成7基本上樂見美國對台進行重大軍售，3成3不樂見。

對此，湯紹成在政論節目《新聞大白話》中表示，民調有部分參考價值，可是調查的時間是現在，未來還有很多影響因素，例如美國大選完內部有些動亂，就會影響美國到底會用什麼方法為台灣出力，且民調只是國人看法，外頭變數太多，數字看看就好。

至於，共機頻繁擾台，背後真的目的為何？湯紹成認為，一方面是心理戰，另一方面是他必須堅定表達立場跟原則，再來是消耗戰；他說，心理戰部分是因對內、對外都必須給個交代，消耗戰部分則是共機多、資源多，他們一來，國軍就得應對，相對我軍消耗比較大。

湯紹成指出，如果共軍都無應對，等於默認台灣美國緊密關係，這當然這是他們無法接受的，所以他認為兩岸走到這一步，非常令人遺憾，意思是說以前這種問題不存在，現在卻慢慢浮上檯面，現在台海局勢兵凶戰危，甚至可能「一觸即發」；他直言，人民應免於戰爭恐懼，但政府現在作為必須把話講清楚，必須改變這種情況，改善兩岸兵凶戰危，不該把兩岸「僵局變危局」。

(中時新聞網)