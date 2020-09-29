大陸晶圓代工龍頭中芯國際傳將遭到美國商務部出手制裁，美國半導體大廠包括高通、博通提前布局，將訂單轉至台灣晶圓代工廠，包括台積電、聯電以及世界先進，聯電24日早盤直衝漲停，美股3大指數周一全面走揚，聯電ADR延續台北股市氣勢，終場大漲17%，折價逆轉為溢價逾5%，台灣半導體股周二氣勢有望持續。

若中芯國際遭到美方制裁消息屬實，大陸NOR Flash及微處理器（MCU）供應龍頭兆易創新產能受到限制，市場預期NOR Flash缺貨危機將推升價格，台灣記憶體大廠旺宏、華邦電有望受惠，周一股價雙雙衝上漲停板。

聯電股價周一早盤直衝漲停板，終場收在27.5元；台積電股價終場上漲7.5元、收在431.5元；世界先進股價上漲8.7元、收在97.8元。

聯電ADR股價終場上漲0.73美元或17.26%、報收4.96美元，從折價逆轉成溢價逾5%，台積電ADR股價上漲0.86美元或1.09%、報收79.77美元。

雖然市場對中芯國際被制裁開始反應，但根據中芯國際說法，目前還未收到遭美國商務部列貿易黑名單的消息，該公司也持續與美方溝通。至於美國商務部對此消息拒絕評論，但也強調持續對造成威脅美國國安的議題關注與評估。

(中時新聞網)