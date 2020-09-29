吃到飽菜色多樣，是許多人聚餐首選！網友好奇發問，要點什麼才能證明自己懂吃？引發熱議，許多人也分享自己的必吃名單，另有一名內行網友透露，真正的行家是就只「這東西」，其他的全部不要吃，兩個小時就回本。

網友在PTT上發文表示，公司為了犒賞員工，因此決定請吃響食天堂，為了不要在聚餐時漏氣，因此想知道「要吃什麼？」才能證明自己很懂吃？

貼文一出，許多網友熱心回應，「冰淇淋」、「奶油玉米」、「把想吃的都吃過一遍啊 連吃飯都要看別人到底多沒有自我」、「認真回：cp最高三項：烤牡蠣、烤魚下巴、哈根達斯」、「骰子牛算不錯，現炒熱騰騰」、「酥皮濃湯」、「烤蚵很讚」。

另有內行網友表示，根據他的打工經驗，吃哈根達斯最划算，因為小小一盒就要價100元。因此真正的行家是就只吃哈根達斯，其他全部不要吃，也千萬不要吃生魚片、甜蝦，反正就是兩小時狂吃哈根達斯，這樣一定吃回本錢。

但也有許多人認為，與其思考怎麼吃回本，不如按照自己的喜好去拿喜歡吃的，都已經付錢進去了，何必要在乎價錢和別人的眼光，為了要回本只吃冰淇淋也蠻慘的，其他好吃的都沒有吃到。

(中時新聞網)