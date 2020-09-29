由台北市電腦公會(TCA)舉辦的台北國際電玩展(TGS)，今年因疫情不但從2月延至6月，之後並宣布停辦，在疫情緩解後，宣布2021年1月28日至31日於南港展覽1館重新回歸，將採線下與線上同步舉辦的雙軌並行型式，突破時間與疆域的限制，預估35萬觀展人次與近500家參展商家數。

國際測速機構Open signal針對全球12國調查最新5G速率報告指出，在用戶總體平均下載速度排名中，台灣脫穎而出，位居全球第四，僅次於沙烏地阿拉伯、加拿大與韓國。PwC《2019-2023台灣娛樂暨媒體業展望》年度報告亦指出，電玩遊戲已成為台灣娛樂暨媒體業(E&M)主要貢獻營收的來源，並預估市場規模將在2023年達25億美元；搭配5G技術即將帶來遊戲體驗全面性的革命，台灣的遊戲產業不僅蓬勃發展，市場規模也將帶來翻倍性的成長。

2021台北國際電玩展規劃商務區、玩家區以及亞太遊戲高峰會三大主軸，「B2B ZONE商務區」首度開啟線上參展及實體參展方案，提供全球遊戲產業人士無時差交流媒合的商務平台；同步舉辦「Asia Pacific Game Summit亞太遊戲高峰會」及「INDIE SALON」論壇演講活動，不僅止於實體活動，屆時更將採線上播出型式提供海內外講師及聽眾共同參與，分享最新的產業脈動資訊。而在今年6月，透過線上頒獎典禮揭曉的獨立遊戲獎項「Indie Game Award」，已經同步開啟報名，廣邀來自世界各地優秀的獨立遊戲開發團隊一同共襄盛舉。

台北國際電玩展舉辦至今，每年吸引來自25國以上的廠商玩家共襄盛舉。「B2C ZONE玩家區」將匯集各家遊戲品牌大廠第一手的內容，滿足各類型玩家的多元需求；大會主題專區「Indie House」以及「桌遊樂園」預計號召更多話題新作，玩家區活動將更勝以往，不僅讓玩家在展場內享受沉浸式的娛樂感受，廠商將帶來大量新品，預計再掀起一波消費商機。

(時報資訊)