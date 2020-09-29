中共中央機關報《人民日報》海外版29日刊發評論文章指出，台灣歌手歐陽娜娜、張韶涵要到大陸參加央視國慶晚會，民進黨當局如臨大敵，揚言她們可能面臨「法辦」。不就是唱個歌嗎？多大點事兒！綠營為何惱羞成怒？

文章稱，民進黨2016年再次上台以來，將「綠色恐怖」層層加碼，動輒面目猙獰地以所謂「違法」指控搞威脅恫嚇，企圖用高壓統治在台灣社會製造寒蟬效應。從拒不承認「九二共識」致使兩岸官方協商機制中斷，到竭力阻撓兩岸民間正常交流，巧立名目、炮製惡法，民進黨幾欲瘋魔。然而台灣網友一語道破天機：關得住人，管不住人心。

文章表示，陸委會跳出來羅織罪名，妄稱大陸邀請台灣歌手參加晚會，旨在「宣傳一國兩制台灣方案」，「對台進行施壓」，同時喝止台灣民眾參與相關活動，以免「淪為對台統戰樣板工具」。陸委會稱，將「密切關注」，「倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處」。

評論引述蘇貞昌稱「有些人享受了我們的自由民主和健保資源，身為公眾人物，還跑到對岸去唱不適當的歌」。健保實在是個爛梗，台灣藝人伊能靜因在一場直播中直言「我是中國人」，便遭綠媒厲聲威脅：以後「別來台灣用健保」。拿這個來嚇唬人，真是讓人笑話。

文章指出，此前歐陽娜娜表示自己是中國人並為此感到驕傲，還有台灣男藝人公開表達「我們都是中國人」，無一例外遭到綠營圍攻。事實上，早在民進黨首度執政的2007年，周杰倫因說起奧運會將在自己國家舉辦，便引來綠營宵小瘋狂圍剿，說他「叛國」「只愛中國，不愛台灣」。台灣女子組合S.H.E唱《中國話》就是「媚中賣台」，歌曲險遭封殺，演唱者和詞作者均遭「猛烈攻擊」。

評論認為，周杰倫早就說過，「我是中國人，這事有什麼好討論的？我在台灣出生長大，我也是台灣人。」台灣和大陸同屬一個中國，愛祖國、愛台灣，原本就不是選擇題，完全可以和諧相容。綠營偏用心險惡地屢屢挑撥生事、製造對立，見不得別人說大陸半句好話，更不容台灣民眾認祖歸宗。

文章引用台媒最新民調顯示，近6成民眾認為當前兩岸應「加強交流」，其中20-29歲的年輕人中有超過7成力主加強交流。即便是泛綠選民，也有4成多表示認同兩岸交流，遠高於主張「減少交流」的比例。

評論強調，原因很簡單，加強交流符合兩岸同胞共同願望和利益福祉，民進黨當局逆民意和潮流而動，嚴重損害台灣民眾切身利益。恐嚇濫罰的惡劣行徑不得人心，已經並將繼續遭到兩岸同胞的堅決反對。

(中時 )