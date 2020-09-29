遠傳電信5G車聯網應用再掀新篇章，台北市政府、台灣智慧駕駛、遠傳電信28日共同宣布，台北市信義路5G自駕巴士開放線上預約試乘。遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳看好來自物聯網、大數據及AI人物智慧產業發展，該公司來自企業用戶營收貢獻，預估3年內將占整體營收超過3成。遠傳企業用戶營收目前占總營收約23％。

台北市政府資訊局局長暨台北智慧城市專案辦公室執行長呂新科表示，市政已與公車業者及相關合作夥伴探討自駕車商轉後的相關商業合作細節，目前自駕車目前仍在測試階段，等待法規調修完備需花2年時間，換言之，5G自駕巴士正式商轉上路時程預估在2年後，但正式營運後，不只可以解決公車駛駛員人力不足問題，亦將帶動自駕車相關產業鏈蓬勃發展。

針對遠傳在車聯網的布局，曾詩淵指出，3GPP規畫年底還會再公布另一個與5G相關的R16標準，未來這兩年，遠傳將著力在將R16標準商業化，而R16其中一個很重要的標準就是低遲延，遠傳將致力於將R16技術的SA(獨立組網)核心網落實。

目前遠傳的車聯網採用3.5GHz頻段的公網，無容量問題，但隨著5G用戶增多，遠傳將改採專網推展自駕車服務，目前已與國內多家台廠商討自駕車專網合作細節。除此，遠東集團擁有200多家公司，涵蓋化纖 水泥廠等各領域廠商，曾詩淵強調，藉與台灣智慧自駕合作範例，未來遠傳將擴大與遠東集團各公司5G場域合作。

遠傳與台北市政府合作的5G自駕車，是在台北市信義自駕路線設置25個5G基站，透過C-V2X應用，即時預警行人或車輛入侵車道、闖紅燈等危險行為，將訊號傳送至自駕巴士，讓車輛做出確保安全的行駛反應，另外，透過安裝攝影機於自駕巴士車內，經由AI行為分析技術，可辨識乘客跌倒，即時回報行控中心並進行緊急處置，另外，台灣智慧駕駛公司主導研發車輛，5G自駕巴士路線自信義路一段至五段，行經中正紀念堂、大安森林公園、台北國際會議中心，來回雙向約13.7公里。

曾詩淵強調，遠傳於2018年成功加入5G汽車通訊技術聯盟（5GAA），並以車聯網為主軸成立遠傳5G先鋒隊，全力發展車聯網產業。

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