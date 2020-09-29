日月光、台塑、中油等企業釋出有5G企業專網需求之後，台北市政府28日透露，正規畫兩大項5G專網「投石問路」，城市核網以建構醫療專網或行政專網為優先，至於區域性專網可能採分區合作方式推動，據了解，中華電、台灣大、遠傳三家電信公司全力爭取中。

台北市政府資訊局局長暨台北智慧城市專案辦公室執行長呂新科透露，北市府推動5G專網不會等太久，最快有機會年底開始推動。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，「台廠機會來了，尤其是5G專網」，他認為，全球5G專網推進速度與台灣電子業絕對相關，由於5G專網不需要打電話、不需要漫遊，相較於傳統電信產業講求通訊功能精密、台廠進入門檻高，5G專網主要著墨在數據傳輸應用 ，台廠機會就很大，未來遠傳會扮演協助台廠爭取台灣甚至全球5G專網商機的跳板。

行政院規畫釋出4.8~4.9GHz頻段作為企業申請5G專網的專用頻譜，對於未來是否申請5G專網的專用頻譜?台呂新科強調，台北市政府所規畫出的兩個重要專網計畫，一個是針對憑證及醫療的區域型專網，初期希望鎖定台北市九家聯合醫院 及12個行政區域分別建立專網，第二個是城市核網，在重要交通號誌路口設立專網，把街頭各種設備包括B2X路測設備、智慧號誌及智慧公車等訊號收容在專網裡，形成未來台北市在市政方面的重要基礎建設。

呂新科表示，市府推動5G專網一定會以實驗計畫先行，先找一個示範場域分區試辦，透過示範計畫掌握細節，區域性專網有機會與電信三雄各別合作。例如建構醫療專網或行政專網，但城市核網分布零散，真正需要低延遲、及資料傳輸量的需求比較小，這部份會用網路切片方式，用公網切成專網來進行，要求比較高的應該是智慧安防。

至於台北市政府未來是否自行向NCC申請專網的專用頻譜，呂新科並未正面答覆，只強調，不管申請專用頻譜與否，毫米波小型基地台不會那麼快就被大量使用，初期還是看中電信業者布建棉密的4G及5G網路。

另外，曾詩淵認為，從安全性及低延遲性考量，5G專網可望取代企業WIFi網路，對於對安全性有絕對性考量的政府機構來說，5G專 網絕對可以扮演重要角色。

(工商 )