國內唯一只賣豪車的汎德永業，上市新股承銷引爆抽籤熱潮，證交所統計，上周五開放申購首日，已有29萬筆投標，換算凍結資金超過522億元，今（29日）為登記的最後一天，凍結資金可望再攀新高，氣勢大勝「一日行情」的亞洲藏壽司，可望再演蜜月行情。

汎德永業昨日興櫃表現震盪，參考價雖不如前陣子衝破400元，但仍在330元附近，以申購價每股180元計，抽中一張仍賺15萬元，因而成為近期最具討論熱度的抽籤標的。

不只股民引頸期盼，就連營業員也奔相走告記得抽籤的消息。資深股民邱小姐說，上周就接到營業員主動詢問「要不要抽？」還沒等話說完就回答「當然要！」顯見汎德永業這次引爆的抽籤熱，已讓股民瘋狂。

由於亞洲藏壽司日前掛牌，同樣引爆股民爭相抽籤的申購熱，未料「一日行情」，確實有股民怕怕的。法人認為，藏壽司上半年虧損，暫無獲利支撐，相較於汎德永業連續6年獲利逾1個股本，兩者根本是天差地遠。

法人分析，近年進口車占比持續提升，汎德永業長期經營豪華進口車市場，旗下銷售3大品牌的多款車種涵蓋廣泛客層，必然為趨勢下的主要受惠者，隨車口數持續增加，亦推升維修保養業務需求，獲利動能無虞。

汎德永業將於10月12日掛牌上市，申購到9月29日止，預扣款日為9月30日，預計10月5日公開抽籤，將有1914名幸運兒中籤。

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(中時新聞網)