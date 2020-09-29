神明欽點只要蔣萬安匾額 指點北市長之路？

國民黨立委蔣萬安，被視為是2022年台北市長選舉熱門人選，而在蔣萬安選區內一座宮廟，曾指名跟蔣萬安要一塊匾額。宮廟主持表示，那是神明指定，這也是蔣萬安送出的第一塊匾額。

位於台北市中山區民權東路的台北皇凰宮，敬拜玄天上帝，2年前廟方人員想掛匾額，當時擲筊不要總統、閣揆的，也不要市長的。台北皇凰宮主持廖潬玉表示，「他要有那個格，才能掛在這」，當時問神明要不要用其他人的匾額，祂就不要，問說不然蔣萬安的好不好，「叩一下就聖筊，很大聲的」。

「皇極配天」匾額高掛在台北皇凰宮，蔣萬安說，是以一個善意為出發點，就是很單純的一個選民服務。

台北皇凰宮匾額「皇極配天」，由國民黨立委蔣萬安（右）贈送。（圖／摘自台北皇凰宮臉書）

蔣萬安不只人氣旺，氣勢也很旺，先前衛環召委抽籤協商時，蔣萬安還跟民進黨立委陳瑩嗆聲，「你確定要跟我抽籤？我手氣很旺喔！」相當有自信，而蔣萬安也第一籤就直接抽中召委。

易經命理師高煜霖曾預言，除非有人異軍突起，否則2022台北市長選舉，蔣萬安當選指數最高，且在目前幾位人選中，也是運勢最強的一位，到選舉年時走「貴人提攜」的運，是相對好的格局。

此外，型男命理師Jacky也曾在節目《今天神回應》中分析蔣萬安命盤，指出蔣萬安比較海派、交際廣闊，擅與人互動，很有影響力也得人疼，有權又不會太壓迫，往往能逢凶化吉，且能量是強的，氣勢旺、有骨氣、有擔當、責任感重。

(中時新聞網)