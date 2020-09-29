朱姓男子今年年初參選立委時，當時他主要政見為「性交易合法化」，但不幸落選後，他便到一間牛郎店當公關，本是希望能深入了解「性產業」，孰料，才上班沒幾天，就被爆差點被女客人性侵，最慘的是，該店的男店長趁他喝得醉茫茫時，對他性侵得逞，事件曝光後，店長過去黑歷史也遭起底。

據《鏡週刊》報導，事件發生於今年5月間，朱姓男子參選立委落敗後，他便到林森北路上一間牛郎店，當起男公關，初衷是希望能藉此了解該產業，也能夠幫助他未來推動「性交易合法化」。不料，才上班沒幾天就遭女客人侵犯未果，但更讓他崩潰的事，還在後頭，某日，他與男店長在店裡獨處，兩人喝到不勝酒力，遭對方帶至休息室，逞獸慾得逞。

事後，在他人的鼓勵下，前往醫院驗傷，並赴警局報案，而這名男店長的黑歷史也遭起底。有著外號「寶蓮姐」的男店長年紀約40左右，在業界小有名氣，他16歲就為償還家中債務，走上這一行；他社交手腕十分高明，旗下擁有不少男公關，其中也有台大及許多未成年的男生在其中。

同事向朱男爆料，「寶蓮姐」慣例就是藉著應徵時，找尋可下手的目標，甚至每個來面試的人，他都想「試試看」，由於店內的流動率之高，朱男才剛報到一個月，就被冠上「資深」，深入了解才知，因許多人不堪受擾及性侵，才選擇離開。除此之外，朱男更爆料，應徵時店長表示，無保障基本底薪，全得自憑本事拿小費，若業績不佳，會給1千元車馬費，甚至周末也得出勤上班。起初，朱男以為1千元車馬費是凡事出勤就會給予，後來才知道是每周1千元，該店長除了是「慣老闆」；更是「色老闆」。

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(中時新聞網)