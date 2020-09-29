今年初參選立委落選的27歲朱姓男子，為了實際了解性產業工作者的狀況，五月到北市林森北路一家牛郎店當起男公關，沒想到差點被一名女客人灌醉欲硬上，他事後向媒體說出此事經過。

朱男對「鏡週刊」說：「事發當天他喝到快不省人事，那位女客人叫我陪她尿尿，結果直接把我推進女廁裡，因為我酒醉，比較瘦小，她就粗暴對我上下其手，還好他當時大聲呼救，才沒被女客人得逞。

朱男參選立委時，其中一項政見是推動性產業合法化，落選後便決定到牛郎店當男公關親身體驗。他表示，歷經女客人欲對他硬上後，自覺沒大礙，加上這個工作對未來推動性產業合法化有幫助，仍選擇繼續在牛郎店上班。不料，事發不久，對他下手的不是客人，而是牛郎店的男店長。

對於男店長對他的傷害，朱男至今心情仍未平復，他氣憤的表示，店長一開始就打聽他的性傾向、交往對象等私密的事，後來聽說他對旗下的男公關都有企圖「每個人都想試試看，一想到就覺得很噁心！」

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(中時新聞網)