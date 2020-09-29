秋遊虎頭埤，10／1～4、10／9～11前往虎頭埤園區烤肉遊客，一爐加贈天鵝船80元抵用券，另有湖畔市集、街頭藝人音樂表演。（台南觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

為迎接中秋、國慶假期遊客，台南新化虎頭埤風景區推出多項優惠及活動，10／1～4、10／9～11連假期間前往園區烤肉遊客，一爐加贈天鵝船80元抵用券，而且10月1日至4日特別延長營業至夜間22：00，讓遊客開心烤肉沒有時間壓力。

有台南後花園之稱的虎頭埤風景區，園區廣闊占地上百公頃，有露營區、釣魚區、烤肉區，烤肉區還可分竹林烤肉區、湖濱烤肉區、山景烤肉區。

配合中秋、國慶假期，虎頭埤風管所特別推出連假行銷活動，「秋‧老虎」秋遊虎頭埤系列活動，10／1～4、10／9～11連假期間來虎頭埤與迎賓廣場之老虎意象打卡即送精美小禮物，限每日前50名遊客於紅厝賣店兌換。

另為方便遊客中秋烤肉，10／1～4、10／9～11前往園區烤肉遊客，一爐加贈天鵝船80元抵用券，另有湖畔市集、街頭藝人音樂表演，連假期間太陽能遊船固定船班於10：00發船，船上備有解說員進行遊船解說，帶遊客遊覽湖面風光。

此外，配合中秋假期，於10月1日至4日原營業至下午19：00配合調整至夜間22：00，相關問題可洽詢虎頭埤風景區管理所（06）590-1325。

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