在新冠肺炎導致的衰退進入第9個月之際，投資人進場低接受疫情經濟衝擊重創的族群，周一華爾街股市大漲作收。

周一收盤，道瓊工業指數漲410.1點或1.51%，為27,584.06點，創9月9日來新高。標普500指數漲53.14點或1.61%，為3,351.6點，連續第三個交易日收高。那斯達克指數亦連漲第3日，終場收漲203.96點或1.87%，為11,117.53點。

儘管周一大漲，但三大指數本月料將為3月以來首度月線收黑，道瓊指數本月以來下跌2.98%，標普本月跌4.25%，那斯達克本月以來跌5.59%，不過三大指數季線料將表現出色，標普500指數與那斯達克指數可望分別創下自2009年與2000年以來最大雙季漲幅。

周一標普500指數11大類股全面收高，因經濟停擺受創最重的能源股與金融股漲幅最大，分別收漲2.33%與2.27%。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示，今日市場由能源與金融股領軍，但這是一個非常平衡的市場，每個類股都加入這波漲勢。基於本月的表現疲弱，市場可能出現一些再平衡操作，將資金配置轉向股市，今天可能就出現了一些這樣的操作。

缺乏新冠疫苗與華府的新一輪財政激勵方案，使近來市場承壓。不過，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）接受MSNBC採訪時表示，周一將繼續與財長穆努欽就振興方案進行磋商，暗示可能已在打破僵局上取得進展。Ghriskey表示，雖然不確定年底前有沒有機會見到新紓困案，但它出現在新聞裡，也給了交易員一些信心。

市場領頭羊蘋果與亞馬遜分別收漲2.39%與2.55%，再次為標普500指數與那斯達克指數帶來最大的提振。

美國航空集團上揚3.8%，該公司上周五晚間宣布已獲得55億美元的政府貸款，且後續可望取得更多政府金援。受此提振，標普1500航空股指數大漲4.1%。

波音大漲6.4%，延續上周五的升勢。美國聯邦航空總署（FAA）局長Steve Dickson宣布本周將進行波音737 MAX的飛行評估。

戴文能源（Devon Energy）宣布將以25.6億美元收購WPX Energy，兩家公司股價分別飆漲11.1%與16.4%。

優步獲法官裁定可恢復倫敦業務，股價收漲3.2%。

(時報資訊)