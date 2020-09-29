近期進入秋冬之際，部分新興國家如巴西、印度疫情仍蔓延，歐美國家疫情再度擴散，僅部分亞洲國家疫情跨過高原期，全球各地經濟活動緩慢復甦，風險性資產開始出現反彈。在後疫情時代的投資方向為何？建議投資人持續採取「重開機」角度入市。凱基投信投資策略部主管翁毓傑建議投資人第四季的三大投資方向：佈局收益、聚焦趨勢、長期投資。在趨勢主題上，首選數位轉型、雲端概念、智慧醫療。

凱基台商天下基金經理人吳志文表示，受到新冠肺炎疫情影響，台灣今年經濟增長率預估稍有下滑、但仍有正成長0.9%的表現，比起新興市場的-1%、南韓的-1%、俄羅斯的-4.8%來說，台灣市場相較多數新興市場仍表現亮眼，反應此波疫情發展在台灣相對受控，加上疫情催化台商回台設廠，多數聚焦於科技與雲端趨勢、5G建設等成長性產業，有助科技類股的正向預期，將持續帶動市場對於台股的獲利展望，建議投資人可適時透過定期定額納入台股型基金，作為攻守俱佳的投資戰術。

凱基雲端趨勢基金經理人徐慧芸也補充說明，目前美國等主要國家持續防疫，全球仍採取邊境管制，受惠遠距辦公的周邊需求旺盛，雲端科技應用需求量高速攀升，今年以來美股大型科技類股當中，雲端題材最為搶眼，包含晶圓代工、5G手機晶片、線上廣告視訊等族群皆有所受惠，評估疫情所帶動的去實體化，將持續強化雲端市場的長期趨勢。

凱基醫院及長照產業基金經理人黃廷偉指出，今年新型冠狀病毒疫情讓遠距醫療再次成為市場焦點，不僅挹注AI精準醫療運用物聯網、遠端監控等先進技術，更讓線上諮詢、遠距醫生成為商業新模式。此外，隨著一般消費者對醫療與健康管理的意識抬頭，加上數位化、人工智慧等新技術的跨領域整合，可望帶動醫學技術成長，例如根據最新統計，醫學影像設備市場規模自2019年的336.9億美元預估增長至2027年433.3億美元，估計年複合成長率5.1%，將有助奠定長期的成長趨勢。

(時報資訊)