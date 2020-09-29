日本電信集團NTT(Nippon Telegraph and Telephone；日本電報和電話)表示，正尋求以約4兆日圓(約380億美元)的報價完全收購或購回NTT Docomo的無線電信業務。

NTT在一項聲明中指出，收購交易很快地將在周二的董事會進行討論，NTT對於NTT Docomo在外流通和非NTT持有的34%股份，將以周一收盤價的30%溢價進行收購，因此估計收購價約4兆日圓。目前NTT持有Docomo約66%股份，NTT在完全收購後，將私有化Docomo，讓其股票下市。

日本新首相菅義偉目前正試圖將該國前三大電信商的行動費率進行刪減。而日本政府為NTT最大股東，持股34%。

該收購交易將對電信產業部門產生影響，預計電信費用的刪減也將擴及KDDI和軟銀電信，並影響公司獲利。

NTT Docomo為日本前國有壟斷公司，政府為驅動電信業競爭力，在1992年分拆出獨立公司，在1998年並上市。

日本政府希望以較低的電信費率協助刺激其他經濟部門的支出。隨著菅義偉施加的壓力，電信商將加大對次世代5G服務的投資，以確保日本競爭力。電信部強化電信競爭的努力也包括樂天集團(Rakuten)在今年加入該產業。

(時報資訊)