被罷免的前高雄市長韓國瑜，在任期間將「路平燈亮水溝通」當作重要政績，新市長陳其邁上任後，遂也成為「韓粉」關注焦點。高雄市議員陳美雅因美貌出眾、擁有日本早稻田大學法學碩士、博士學歷且挺韓不遺餘力，獲封「挺韓女神議員」；日前陳接到民眾陳情，旗津巷弄道路又要被鋪成「補丁」，不僅難看也極危險，在她極力爭取下，完美重現兼具美觀與安全性的「路平」。

陳美雅日前在臉書發表《給市民朋友一條安全的路》一文，寫道：「美雅長期以來，不論在地方或是議會都在呼籲，市府單位應該給我們人民一條安全平坦的道路。前幾週，美雅接到來自旗津的民眾陳情，一條巷子裡的道路原本要鋪平卻補丁補成這樣子，民眾苦不堪言！路面差又補成補丁狀，不僅難看也非常容易造成家中長輩或是小朋友摔倒，真的非常的危險！我們接獲陳情後也立刻要求相關單位儘速改善！」

陳美雅強調：「改善過後美雅服務團隊也到現場去實測。美雅會持續嚴格監督！給我們市民朋友一個更好的生活環境。」

文章一出，迴響熱烈，獲得近5000個讚、超過110則留言與數十次分享。網友紛紛留言：「高雄市很多人已不在乎，沒了領頭羊剩下妳們對地方負責，，辛勞了加油」、「不用細讀，就知道是早稻田美女民代，為民喉舌，為民謀福，值得給一萬個讚！」「美雅加油！」「我住從內惟搬美術館光是明誠路跟逢甲路常挖挖補補，騎車驚心動魄，光是行人道路坑坑洞洞，是否請陳美雅議員在勘查一下我們美術館道路。謝謝」、「沒有韓國瑜當市長真的有差」。

(中時新聞網)