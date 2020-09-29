〈江南百花雞〉源於廣州四大酒家之一〈文園酒店〉，最原始作法是在完整的雞皮內鑲入被稱為「百花」的蝦漿然後蒸熟，〈大三元酒樓〉多加一道工將底皮煎過，所以多了一焦香。（圖／姚舜）

〈江南百花雞〉有雞油的香和蝦子的甜，入口雞皮和蝦漿各有特色的彈Q口感交融。（圖／姚舜）

也算是一股「食藝復興」的潮流吧，台北食壇吹起懷舊風，愈來愈多餐廳開始崇古、推老菜，立足市場今年屆滿50年的台北米其林一星粵菜餐廳〈大三元酒樓〉，趁著防疫期間將餐廳大幅改裝，重新開幕後除推出「大三元50年金色盛宴」開放舊雨新知預訂，總經理吳東璿並與行政主廚何鴻賓、副主廚陳啟昌，以及燒臘主廚劉君彥，一起鑽研老菜單與老菜譜，得空並練習試做、反覆復刻經典，於是，一道道幾經失傳的懷舊粵菜在〈大三元酒樓〉再現經典。

我始終覺得，老菜新解，不難；老菜原版復刻，才是挑戰！因為「新解」，是創作，隨廚師想怎麼「解」，不太有人會質疑或挑戰。但「原版復刻」就得鑽研到通透，才能讓經典再現，〈大三元酒樓〉菜單上新增的老菜，不少是100％復刻老菜譜中的菜餚，除風味口感、食材用料與烹調製作，都是遵古法烹調料理，非常難得。

〈江南百花雞〉就是一道近乎失傳的經典老菜。已故香港美食家江獻珠曾以「有雞之名，無雞之實」形容〈江南百花雞〉這道菜，而「見雞不是雞」這句話等於告訴世人「這真是一道有多難做的菜」啦。

〈江南百花雞〉出自上個世紀20年代廣州四大園林酒家之首的「〈文園酒家〉。這菜上桌時，乍看就像一道正常的雞餚，湊近了看，才會察覺盤中這雞實已「虛有其表」，只靠著纖毫畢現的雞皮撐起了個莊嚴的表相，其實皮下骨肉已被挖空去除，並以蝦漿取代原有雞肉，然後再靠著細膩精緻的功夫將雞「撐」回了「 雞形」，體現了上一代粵菜老師父的創意與廚藝。

看著眼前的〈江南百花雞〉，我心想這菜 當年如此風靡嶺南的名菜，如今卻沒能出現在台灣高檔粵菜餐廳菜單，最重要的原因恐怕只有一個：麻煩。我單是想到要將整隻雞雞皮完整保留，且這整隻雞的雞皮外層不能有損傷，大部份廚師肯定會打退堂鼓，更遑論要在皮下填塞蝦漿再料理，省得自找麻煩。

「上一次見到這道菜已是20多年前了」，〈大三元酒樓〉行政主廚何鴻賓說，烹製〈江南百花雞〉最難的地方是在去除雞皮底下骨肉時，如何避免雞翅、雞腿關節處破裂。不過，難歸難、麻煩歸麻煩，〈大三元酒樓〉的廚藝團隊終究還是克服了問題，讓精緻老菜重出食林。

〈大三元酒〉的〈江南百花〉是選用皮黃厚實的花蓮玉米雞作為雞胚，廚師用細膩的刀功將雞肉和雞骨取出，完整的保留了黃澄澄的雞皮，然後將被粵菜廚師俗稱「百花」的蝦漿、蝦膠注入到雞皮內。蝦漿是將鮮剝蝦肉以刀面拍碎保留口感，再手打出膠才能產生黏性。蝦膠容易糊化，所以廚師在裡面拌入了一點墨魚漿，好讓它容易定型。出菜前，廚師並將雞皮底部稍用油煎了一下，目的也是使之「形整不散」，也為多了這道工序，〈大三元酒樓〉的〈江南百化雞〉較傳統多了一幽幽的焦香。

好吃的老菜還是〈大地魚炒鯧魚球〉，這是一道靠食材生而優越本質結合廚師炒功，以「鍋香」與「鑊氣」和食客感官「直球對決」的菜式，也是20多年前〈大三元酒樓〉的招牌菜式之一。

廚師將一大尾肉厚而實的大白鯧帶皮去骨切了塊，直接下鍋與爆香的蔥、薑用大火快炒，並以一點老油和生抽提味，起鍋前再灑一把鹹香的大地魚乾賦味，肉被取出後的魚骨則連著魚頭和魚尾另用熱油酥炸，與炒鯧魚球一起呈盤上桌。

肉白骨軟、肉多刺少的鯧魚本是高檔海鮮，古時老鮮老饕更以「白如凝脂」、「乳白如玉」形容白鯧魚肉，但因價高、貨少，坊間粵菜餐廳少見〈大地魚炒鯧魚球〉這菜式了，〈大三元酒樓〉將之回歸菜單，怎不令食家饕客食指大動呢。

皮爽肉嫩、鹹鮮醇香的〈紹興醉乳鴿〉，以小火耐心煎製蛋白薄衣，再包入鮑魚、烏參、豬肉末作餡的〈翡翠石榴果〉，還有酒香四溢、蟹肉鮮甜的〈金湯蛋白蟹〉，〈大三元酒樓〉菜單上的這些菜式都體現了食不厭精、燴不厭細的精緻粵菜神髓。

另外，台北高檔粵菜餐廳這一年多來開始流行〈廣式燒鵝〉，〈大三元酒樓〉則早在多年前即將〈秘製脆皮鵝〉列入菜單以饗食客，出菜的時間較同業早了很多年，精進優化的時間拉得也較長，是不是較同業的燒鵝更好吃？客人是最後「判官」。

〈大地鯧魚球〉為廣東老菜，也是台北〈大元元酒樓〉20多年前的招牌菜，如今重現菜單。（圖／姚舜）

用1斤半重大白鯧作的〈大地鯧魚球〉，魚肉帶皮去骨斬塊後與蔥薑和大地魚乾大火快炒，魚頭則油炸到酥，帶著鍋香鑊氣上桌，好吃極了。（圖／姚舜）

〈大三元酒樓〉的〈紹興醉乳鴿〉作法與〈醉雞〉大同小異，但風味與口感更上層樓。（圖／姚舜）

「一鴿抵九雞」，〈大三元〉的〈乳鴿臘味飯〉是將烤乳鴿與臘味同煲合蒸，這道「隱藏版菜式」只有老客人才吃得到。（圖／姚舜）

傳統〈花雕蒸蛋白〉都是以蟹肉搭配，〈大三元酒樓〉老菜新鮮以鮮鮑相佐，風味也很好。（圖／姚舜）

〈祕製脆皮鵝〉就是〈廣式燒鵝〉，〈大三元酒樓〉是台灣最早將之列入菜單的粵菜餐廳。（圖／姚舜）

油光透亮的酥脆鵝皮上密布著網紋，〈大三元酒樓〉的〈祕製脆皮鵝〉烤功了得。（圖／姚舜）

〈大三元酒樓〉的〈祕製脆皮鵝〉現場片好，連皮帶肉舉箸夾起，油亮的脆皮與粉嫩的鵝肉，格外誘人食慾。（圖／姚舜）

〈大三元酒樓〉的〈玫瑰油雞腿油飯〉預訂才吃得到，內有一大隻燒臘油雞腿、櫻花蝦、瑤柱、大顆栗子和蓮子，非常澎湃壯觀。（圖／姚舜）

〈大三元酒樓〉的〈玫瑰油雞腿油飯〉，可接單製作當高檔的彌月禮盒。（圖／姚舜）

經過全新改裝的〈大三元酒樓〉，開放式小吃區空間更寬敞舒適。（圖／姚舜）

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