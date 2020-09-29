(10：30更新內文)美股3大指數收紅，費半指數大漲2.75%，中芯轉單效應持續，台灣半導體股續旺，台股周二(29日)開盤大漲72.27點、以12,535.03點開出，隨後漲勢擴大至逾百點，台積電股價開盤上漲2元、以433.5元開出，聯電ADR大漲17%激勵，今日股價續旺，開盤大漲近4%，但隨著季線壓力、節前市場觀望濃厚，漲勢迅速收斂。

截至台北時間29日上午9點08分，台股上漲102.96點或0.83%、暫報12,565.72點；台積電股價上揚3元、暫報434.5元；鴻海股價上漲1.2元或1.56%、暫報78.1元；大立光走升0.59%。

不過，面對季線壓力、連假前法人觀望態度濃厚，台股早盤大漲超過100點後漲勢迅速收斂，截至上午10點30分，漲勢僅剩不到10點，台積電股價翻黑下跌1.5元、暫報430元，早盤強勢股包括聯電、鴻海等股價漲勢均有回落。

至於近期成為市場焦點的聯電，股價上漲1.45 元或5.27%、暫報28.95 元；世界先進股價上漲1.43%，股價逼近百元大關。旺宏股價昨日飆上漲停板，周二開盤走勢疲弱，股價下挫逾1%；華邦電股價續漲1%。

雖然台股持續上攻，但中秋節連假在即，短線應以震盪整理機會較高，但在基本面、資金面偏多趨勢不變情況下，投資人仍須審慎評估。好消息是，在生產、出口及銷售持續擴增下，8月景氣亮出近半年首顆綠燈，反映國內經濟漸趨回穩，預期9月仍可望續亮綠燈，國發會副主委鄭貞茂樂觀看待，今年第四季經濟成長率有機會超過3％。

此外，今日還須關注美國總統大選候選人川普、拜登將舉辦的首場辯論會，是否提出對經濟政策、對陸政策態度，以及美國國會何時能推出新一輪經濟刺激法案，都將左右市場走勢。

(中時新聞網)