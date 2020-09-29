宜蘭縣蘇澳籍漁船「新凌波236號」遭日本公務船衝撞，外交部長吳釗燮昨強調：「「事實沒有釐清，你就要我譴責嗎？」對此，行政院長蘇貞昌今天被問到是否會向日方抗議時，他未正面回應，僅表示，如果我們站在「理」上的話，漁民受損害，政府會幫忙求償，但要了解事情情況是怎樣後再做判斷。

新凌波236號遭日本公務船衝撞事件，讓全台漁業界關注，屏東琉球區漁會傳簡訊表達力挺。宜蘭縣長林姿妙與蘇澳區漁會昨在南方澳漁港，聲援「新」船船長陳吉雄，漁會總幹事陳春生痛批日本人就是鴨霸，不該用蠻力、暴力的行為造成漁民的損傷，理事長蔡源龍更揚言，日本若不賠償，不排除集結漁船向日本抗議。

外交部長吳釗燮昨在立法院表示，後續會跟日方釐清事實與責任，引發國民黨立委李德維不滿，抨擊吳釗燮對日方竟無譴責，態度客氣、畏畏縮縮，未料反遭吳2度打斷質詢反嗆，「事實沒有釐清，你就要我譴責嗎？」

面對我方漁船遭日方衝撞，蘇貞昌今天上午赴立院備詢前，被問到是否將對日方表達抗議，他說，自從蔡英文總統上台以來，有效改善台灣周邊水域的互動，比起馬政府時代多次發生漁民被騷擾、甚至被扣押，情況已經有明顯改善。

蘇貞昌說，針對新凌波236號這件事情到底是怎樣，他已經責成海巡署、漁業署了解，不容漁民合法權利遭受侵害、阻礙，如果我們站在「理」上的話，漁民受損害，政府都會幫忙協助求償。

(中時 )