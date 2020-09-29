台股加權指數29日開在12,488.10點，連續二日反彈，權值電子股台積電（2330）、聯發科（2454）守穩在盤上，聯電（2303）早盤攻高到28元之上，再創16年新高，帶動指數站上12,500點關卡。 美國新一輪刺激法案帶來希望、大陸工業企業利潤連4 個月成長，提振市場情緒。28日美股上漲，漲幅介於1.51％至2.75％，美股四大指數短期反彈。

APPLE上漲2.39％，聯電ADR飆漲17.26％，台積電ADR上漲1.13％。

群益投顧指出，台股28日在美股止跌反彈及晶圓代工可望因中芯禁令受惠轉單效應，指數開高走高，大漲230點，以12,463點作收，暫時守穩箱型底部，但反彈成交量僅1,560億元明顯不足，中秋連假前市場追價意願降低，預估月季均線反壓不易被突破，短線仍是弱勢反彈格局。

元富投顧則認為，美國大選本周進入到最激烈的電視辯論會，川普和拜登的表現，將影響到選民的決定，1.5兆美元的刺激經濟方案，11月若疫苗也在選前出來，都將攸關大選結果，也將對未來美國股市造成影響。

元富投顧預期，在選前，美股若在27,000～29,000點區間大震盪，台股也將在12,000～13,000點區間來回，在資金寬鬆下，類股又可以輪漲，個股也有比較大的反彈空間。

(工商 )