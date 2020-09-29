自今年初起肆虐全球的新冠病毒，至今除了確診人數高達3300萬人之外，死亡人數更於29日突破百萬，再次創下另一悲慘里程碑。美國有線電視新聞網報導指出，其中死亡人數最高的地區為6月起開始飆升的拉丁美洲地區，以33萬人排列世界各洲首位，其次分別是歐洲22萬、北美洲21萬、亞洲19萬、非洲3.5萬以及大洋洲的955人。

根據霍普金斯大學統計指出，排名首位的拉丁美洲地區，其中以占全球死亡人數次高國家巴西14萬占該區最多，墨西哥也高達7萬人，而該區多國如祕魯、哥倫比亞、阿根廷、智利、厄瓜多等南美國家死亡人數也皆破萬。

歐洲方面，以英國4.2萬的死亡人數最多，其次是法國與西班牙的皆為3.1萬，俄羅斯以2萬緊接在後，其後依序為比利時、德國、土耳其、瑞典、羅馬尼亞、烏克蘭、波蘭、瑞士，死亡人數至少破千以上。

北美洲方面，死亡人數仍是以上周才剛超過20萬大關的美國佔了該區9成，而鄰國加拿大僅有9千人。另外，全球死亡人數排名，目前仍是美國為第一，其次依序是巴西、印度、墨西哥以及英國。

(中時新聞網)