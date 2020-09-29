蘇澳籍漁船「新凌波236」在釣魚台海域遭日本公務船衝撞。宜蘭女婿、國民黨立委蔣萬安上午質疑，蔡政府事發後態度非常軟弱，政府應該主張的主權、漁民生計、及政府立場均未表達。

蔣萬安上午接受《POP撞新聞》黃暐瀚訪問時說，他是宜蘭女婿，跟蘇澳漁會都很熟，這次發生撞船事件，相較馬政府時期強硬的態度，蔡政府不止是軟一些，而是非常、非常軟弱，蔣萬安並提出3點看法，一是領土主權寸土不讓；二是漁民生計跟人身安全一定要確保；三是質疑政府立場第一時間並未表達非常清楚。

蔣萬安表示，每次駐日代表謝長廷事發後都說先了解日本立場，釐清相關問題；但更應該做的是先清楚表達我方的立場，還有我方船員受到什麼樣的衝撞。他說，根據了解，當時漁民是在準備要收網時，被日本船在沒有示警，鳴笛及廣播的情況下直接衝撞，這是我們漁民遭受到的對待，政府的立場應該要非常嚴正表達出來。

他也說，這次情況非常危險，漁民差點就要掉到海裡，他看在眼裡覺得很不捨。

(中時 )