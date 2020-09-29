美股隊長昨夜續衝，但亞股今早漲跌不一，韓股開高走高、日股則開低走低近150點，而台股三大期指延續昨日漲勢整齊開高，10月台指期開盤上漲63點、為12478點，大盤隨後開漲25.34點、為12488.1點，在聯電挾昨夜ADR狂飆17.26%利多續漲逾4%，加上權值三帥聯袂揚升下，大盤漲點快速擴張至80餘點，12500關到手。

周一美股受市場冀望新一輪紓困案通關，及中國工業企業利潤連4個月成長激勵，由科技股帶隊喊衝，四大指數全面續揚。收盤，道指上漲410.10點，或1.51%，收27,584.06點；標普500指數上漲53.14點，或1.61%，收3,351.60點；那指上漲203.96點，或1.87%，收11,117.52點；費半指數上漲59.80點，或2.75%，收2,237.64點。五大科技股整齊走高，蘋果漲2.39%、微軟漲0.83%、亞馬遜漲2.55%、Alphabet漲1.36%、臉書漲0.78%；聯電ADR狂飆17.26%、台積電ADR漲1.13%、日月光ADR漲2.97%、中華電信ADR漲0.77%。

台股周一由聯電(2303)漲停領軍，多頭連過三關突破12300點、12400點、5日線，收盤大漲229.85點、為12,462.76點。籌碼面，三大法人攜手轉買超112.43億元，其中，外資終止連7賣、轉買超100.35億元、投信買超5.02億元，自營商買超7.05億元。

分析師指出，中秋節前市場觀望氣氛濃厚，類股輪動快速，建議漲多股適時獲利了結，後續季線為觀察重點，接下來，9月營收、第3季財報將陸續揭曉，可留意5G、半導體、綠電相關概念股。

(時報資訊)