距離美國大選還有不到6週時間，美國總統川普最近未能承諾在大選日之後進行和平的權力交接，加劇了投資者的擔憂。美股上周因科技股領跌而大幅修正，不僅牽連全球股市跟著震盪劇烈，資金動能也隨之反覆，觀察EPFR最新資料，美股基金上周資金動能由正翻負，遭國際資金提款257.74億美元。摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，美國標普500指數九月初面臨修正壓力，其中又以年初以來表現一直領先的成長股、科技股等震盪幅度最為劇烈，而道瓊和標普連四周下跌也推升VIX波動率指數上周飆破30，顯示隨著美國大選、美中關係、疫情發展等諸多不確定事件持續發展，投資人轉趨保守，導致多數股票型基金資金動能疲弱。

但昨晚美股又再反彈，三大指數反彈均逾1個百分點，美元指數小幅回跌到94.1附近。

林雅慧認為，整體而言，市場預估年底前與2021年全球經濟成長將重回成長軌道，企業財報亦不缺乏亮點，如科技股、醫療保健股在新常態生活的強勁需求下，2020年逆勢繳出正成長的獲利表現，加上寬鬆貨幣政策帶來的豐沛流動性，可望繼續支撐多數風險性資產表現。

美國總統川普9/23拒絕承諾，若敗選會和平移交權力。外界紛紛揣測，他可能動用總統職權，指示軍方行動，利用《暴亂法案》（Insurrection Act）布署現役軍隊，試圖延長任期。不過五角大廈發言人德瓦爾特上尉（DeWalt）於9/24表示，國防部在大選後的權力移交中不會扮演任何角色。

(時報資訊)