解放軍機持續擾台，兩岸情勢對立的狀況嚴峻，外界擔心台海可能發生擦槍走火的狀況。有雜誌25日公布國際局勢調查民調，若兩岸爆發戰爭，有54.2%民眾希望與對岸和談。許多網友看到這民調結果，對於竟有過半民意贊成要和談，崩潰直言不敢信。

《遠見雜誌》25日公布的「2020國際政經情勢調查」，假若兩岸爆發戰爭時，有54.2%民眾希望與對岸和談，22.3%期待美國介入，16.5%認為要勇於應戰。假如台海真的開戰，「兩岸戰爭最終結果」為何？有44.8%認為雙方會和談，25.3%認為中國會獲勝，僅有15.5%的受訪者認為台灣會獲勝。

該民調更調查近來軍購議題，詢問受訪者「政府該花錢買更多國防武器防衛，還是該努力維持兩岸關係、把錢省下來建設國家」的看法？高達51.6%認為不該多買武器，39.1%認為該買更多武器。

對於這個結果，批踢踢網友直言，「現今主流民意：54.2%希望與對岸和談，51.6%認為不該多買武器」、「這民調不意外阿！台灣人其實跟中國人沒兩樣，總是欺善怕惡，自己的權益都希望天上掉下來或別人送的」、「現在嗆中很兇的，很多都沒當兵啦」、「16%其實出乎意料的高欸！不過竟然過半要和談，看來和平協議是遲早的事了」、「快衝！掃把畚斗拿穩了」！

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

這份民調是由《遠見》於9月17日至20日間研究調查執行，成功訪問1102位年滿20歲以上台灣人民，信心水準為95%。抽樣誤差為正負2.95個百分點 。

(中時新聞網)