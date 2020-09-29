美國證券交易委員會（SEC）對兩家違反規定、導致季報出現不實的企業進行罰款。這也創下該委員會首度主動調查違規行為，並對企業開鍘的先例。

SEC發布聲明指出，這兩家遭罰的企業分別為地毯製造商interface與Fulton金融公司，各自要繳500萬與150萬美元罰款。

SEC是利用以風險為基礎的資料分析，發現上述兩家企業利用會計作帳手法，以讓每股獲利符合或高出市場預期。

(工商 )