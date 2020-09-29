2家美企會計作帳虛報季報 美證券交易委員會開鍘 09:342020/09/29 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國證券交易委員會（SEC）對兩家違反規定、導致季報出現不實的企業進行罰款。這也創下該委員會首度主動調查違規行為，並對企業開鍘的先例。 SEC發布聲明指出，這兩家遭罰的企業分別為地毯製造商interface與Fulton金融公司，各自要繳500萬與150萬美元罰款。 SEC是利用以風險為基礎的資料分析，發現上述兩家企業利用會計作帳手法，以讓每股獲利符合或高出市場預期。 (工商 ) #SEC #會計 #作帳 #季報 #開鍘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 6成台灣人認美國隊長會出手 04:102020/09/29 政治要聞 街頭雞戰1／繼光香香雞睽違20年強勢回歸 加盟金震撼市場 08:462020/09/29 財經 群益證券看本周指數區間12,000-12,500點 09:312020/09/28 財經 強彈卻量縮 台股滿月缺一角 04:102020/09/29 財經要聞 觀念平台－淺談藝術家十力 04:102020/09/29 專題周報 賞花採果 來趟農村輕旅行 04:102020/09/28 生活新聞 街頭雞戰2／頂呱呱加盟詢問破百人 至今僅開3家原因揭曉 08:462020/09/29 財經 前嘉義女中校長余宗玲辭世 享嵩壽108歲 12:342020/09/28 生活 法人：賣壓告一段落 節前盤勢 回穩整理 04:102020/09/28 財經要聞 中芯禁令轉單效應旺！台股大漲124點 聯電強攻漲停板 09:102020/09/28 財經 財經熱門新聞 真正的特斯拉殺手？ 陸電動車董座預言將淪蘋果下場 - 財經 晶片被斷 密謀復仇？ 陸媒：華為劍指美電動車巨頭 - 財經 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 美制裁中芯 半導體股漲迎轉單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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