台東外海今天一連發生7起地震，芮氏規模從5.3至3.5，中央氣象局地震測報中心指出，未來一周還會有餘震發生，提醒民眾注意。

「群震」中規模最大的一起（規模5.3），發生在今天凌晨4點50分，震央位在台東縣政府南偏西方42.3公里，且深度極淺，僅9.9公里，最大震度落在台東境內，大武、達仁、太麻里都有4級，當地居民睡夢中被驚醒，感受到明顯搖晃。

上午9點14分，同一個地方再度發生規模5.0地震，深度一樣是9.9公里。從第一起3點05分開始算，6小時內連續7震，氣象局的測報設備，「從晚到早忙個不停」。

「當地規模5以上的地震，還是20年來首見」，地震測報中心課長邱俊達指出，以震央方圓10公里、深度15公里來看，規模逾5的地震2000年以來未曾出現過，沒想到今天一口氣兩個；規模4以上的，20年來也僅24個。

邱俊達表示，地震成因仍是歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊擠壓所致，預估未來一周內還會有餘震發生，不排除餘震規模達4，東台灣民眾要提高警覺。

(中時新聞網)