蔡政府宣布開放瘦肉精美豬、美牛，目前已造成蔡英文總統、行政院長蘇貞昌民調顯著下跌，對此，蘇貞昌今赴立院報告前被問到如何看待民意流失，他強硬表示，台灣豬在口蹄疫拔針後要外銷，卻不准外國來，「這樣我們在世界上無法跟人家互動。」

《美麗島電子報》昨日公布民調顯示，儘管當局強調開放政策可讓台灣換來國際上的地位，但仍有逾5成民眾認為該政策是「弊大於利」；有逾6成不相信政府宣稱食用瘦肉精肉品沒有健康風險；且如果現在就進行公投，有5成4的民眾對瘦肉精美豬、牛投下反對票，僅2成7投同意票。

該民調顯示，在宣布開放瘦肉精肉品後，蔡英文的信任度已從上月的64.2％降到57.8％，下修了6.4個百分點；不信任度從上月的29.7％上升到35.9％，增加6.2個百分點。滿意度則是從65.4％降到58.8％，下修了6.6個百分點；不滿意度從31.5％上升到36.6％，增加5.1個百分點。

在蘇貞昌的部分，蘇貞昌的滿意度從60％降到54.5％，下修了5.5個百分點；不滿意度從34.5％上升到38.1％，增加3.6個百分點。蔡、蘇雙雙寫下今年1月贏得總統大選以來的最低紀錄。

面對民意下滑，蘇貞昌今天表示，政府的立場非常一貫，就是優先保護國人健康，並依據科學證據、國際標準，不會國際一個標準，台灣自己另訂一個標準；也不會台灣豬肉口蹄疫拔針成功後要外銷，卻不准外國來，這樣我們在世界上無法跟人家互動。

對於未來瘦肉精肉品是否會特別標註「是否含有瘦肉精」，以利消費者清楚辨別？蘇貞昌仍抱持否定立場說，任何產品本來就有農產履歷標示，而且是愈做愈好，對外國產品也都要求有明白的標示，「消費者愈來愈強，愈來愈進步，都懂得怎樣做抉擇，這是成熟社會該有的態度。」

(中時 )