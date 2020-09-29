台灣藝人歐陽娜娜赴陸獻唱《我的祖國》越演越烈，引發眾多網友關注，甚至驚擾到文化部、陸委會，恐涉及違反兩岸條例相關規定。不過，擁有雙重國籍的嘻哈歌手黃立成，公開支持歐陽娜娜「你他X想唱什麼都可以！」意外掀起網友論戰。

黃立成29日深夜在臉書針對時事發表評論，全文以英文寫下，表示「台灣是一個民主國家，你愛唱什麼就唱什麼！（Taiwan is a democracy. You can sing whatever the fuck you want.）」他提到自己去過NBA（美國國家籃球協會）、MLB（美國職業棒球大聯盟）和NFL（美國國家美式足球聯盟），無論是不是那裡的公民，都會獻唱美國國歌，最後，他怒批台灣政府不挺娛樂產業，痛罵：「我們自立自強，他X的不要惹我們這種藝術家！（We stand up and do it ourselves so don’t fuck with our artists.）」

貼文一出，立刻掀起兩派鍵盤戰，「球賽跟國慶不一樣，你醒醒吧」、「覺得台灣對藝人不好，請哪邊涼快哪邊去，別佔著自由打自由」、「就人民幣比較香唄，東扯西扯」、「大哥是生意人，所以不意外」，也有人認為：「謝謝你認同台灣是一個國家」、「『台灣是一個民主國家』這第一句你就搞台獨了嘛！原來是自己人！」、「看到出征的人被民進黨洗成這樣真的可悲....」、「我就是來看817來出征的人數」。

對此，黃立成用私人帳號於留言區回應：「我知道現在是什麼時機，就放過台灣藝人不要硬生衝突」、「我很確定我們都愛台灣，不要欺負自己人，這是我的座右銘。」

(中時新聞網)