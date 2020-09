台灣藝人歐陽娜娜赴陸獻唱《我的祖國》越演越烈,引發眾多網友關注,甚至驚擾到文化部、陸委會,恐涉及違反兩岸條例相關規定。不過,擁有雙重國籍的嘻哈歌手黃立成,公開支持歐陽娜娜「你他X想唱什麼都可以!」意外掀起網友論戰。

黃立成29日深夜在臉書針對時事發表評論,全文以英文寫下,表示「台灣是一個民主國家,你愛唱什麼就唱什麼!(Taiwan is a democracy. You can sing whatever the fuck you want.)」他提到自己去過NBA(美國國家籃球協會)、MLB(美國職業棒球大聯盟)和NFL(美國國家美式足球聯盟),無論是不是那裡的公民,都會獻唱美國國歌,最後,他怒批台灣政府不挺娛樂產業,痛罵:「我們自立自強,他X的不要惹我們這種藝術家!(We stand up and do it ourselves so don’t fuck with our artists.)」

貼文一出,立刻掀起兩派鍵盤戰,「球賽跟國慶不一樣,你醒醒吧」、「覺得台灣對藝人不好,請哪邊涼快哪邊去,別佔著自由打自由」、「就人民幣比較香唄,東扯西扯」、「大哥是生意人,所以不意外」,也有人認為:「謝謝你認同台灣是一個國家」、「『台灣是一個民主國家』這第一句你就搞台獨了嘛!原來是自己人!」、「看到出征的人被民進黨洗成這樣真的可悲....」、「我就是來看817來出征的人數」。

對此,黃立成用私人帳號於留言區回應:「我知道現在是什麼時機,就放過台灣藝人不要硬生衝突」、「我很確定我們都愛台灣,不要欺負自己人,這是我的座右銘。」

(中時新聞網)