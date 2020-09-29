檢方偵辦牛樟芝騙局，對掮客徐國峰聲請羈押禁見，台北地院29日凌晨裁定50萬元交保。（本報資料照）

綠興國際負責人吳旭昇、展霖生化基因董事陳柏良，被控誆稱投資牛樟芝新藥，以兩份假的「台北醫學大學生化學科」合作意向書，向西門町富商吳振隆詐財3億多元。台北地檢署25日聲押禁見吳旭昇、陳柏良及掮客徐國峰失敗，對陳、徐部分提抗告獲發回，北院今凌晨裁定陳200萬交保、徐50萬元交保，2人均限制出境、出海8個月及限制住居。

檢調24日搜索、約談吳旭昇等6人，檢察官複訊後，認為吳旭昇、陳柏良、徐國峰涉犯詐欺罪嫌重大，有串證之虞，向北院聲請羈押禁見，但北院認為不能排除本案只是民事糾紛的可能性，裁定3人無保請回。北檢不服，針對陳、徐部分抗告，高等法院昨發回更裁。

北院調查後認為，陳、徐涉犯詐欺取財罪嫌疑重大，且犯罪金額不低，若經判刑確定，罪責恐怕不輕，依人性畏罪心理，確有逃亡動機，且依2人資力、人脈也有逃能力，但本案相關事證已於先前的民事訴訟提出，要串證有相當難度，因此以足額具保及限境、限住手段，應可代替羈押，故裁定交保。

(中時 )