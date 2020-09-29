微軟發布新雲端平台計畫，旨在讓電信業者能加快5G網路發展，降低成本與出售客製服務給企業客戶。

美國政府近來除了下禁令，不准5G技術使用華為設備，在同時還力促美國大型科技業者，像是微軟參與5G發展。

微軟推出的新平台將位於Azure，也是該業者的旗艦雲端運算。它表示該平台可減少基礎建設支出，讓需求服務有更多彈性，並使用人工智慧對營運進行自動化。

(工商 )