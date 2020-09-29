禁用華為 美促微軟加快5G網路發展 09:402020/09/29 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 微軟發布新雲端平台計畫，旨在讓電信業者能加快5G網路發展，降低成本與出售客製服務給企業客戶。 美國政府近來除了下禁令，不准5G技術使用華為設備，在同時還力促美國大型科技業者，像是微軟參與5G發展。 微軟推出的新平台將位於Azure，也是該業者的旗艦雲端運算。它表示該平台可減少基礎建設支出，讓需求服務有更多彈性，並使用人工智慧對營運進行自動化。 (工商 ) #微軟 #網路 #華為 #美促 #雲端平台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開啟5G對話 工業局 搭全球電信商機平台 04:102020/09/29 證券．權證 陸新無人艦 美媒稱抄襲海上獵手 04:102020/09/29 焦點新聞 新品拉貨＋5G發酵 尖點營運旺 04:102020/09/29 證券．權證 華新10月盤價再漲 燁聯將跟進 04:102020/09/29 證券．權證 明年科專預算141.8億 建半導體資安生態系 04:102020/09/29 財經要聞 台灣半導體 10年後產值挑戰5兆元 04:102020/09/29 財經焦點 《產業》鴻海結盟國巨 提升關鍵零組件價值 08:012020/09/29 財經 陸拚CPU自給率 世芯吃補 04:102020/09/29 證券．權證 資誠 為家族企業注創新能量 04:102020/09/29 企業經營 迎5G擋iPhone 安卓機海連發 04:102020/09/29 財經焦點 財經熱門新聞 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 真正的特斯拉殺手？ 陸電動車董座預言將淪蘋果下場 - 財經 晶片被斷 密謀復仇？ 陸媒：華為劍指美電動車巨頭 - 財經 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 美制裁中芯 半導體股漲迎轉單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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