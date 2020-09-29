Volvo汽車台灣子公司國際富豪汽車宣布，在台上市全新2021年式Volvo XC60，有搭載48V Mild Hybrid的B4、B5等車型，加上首次導入AAC高效複合清淨科技、無線充電板、Bower & Wilkins音響升級等實用科技配備，產品競爭力全面升級，XC60 B4 Momentum定價215萬元，XC60 B4 Momentum Plus定價224.9萬元，XC60 B5 R-Design定價254.2萬元。

國際富豪汽車介紹，2021年式XC60新增B4動力，擁有197匹最大馬力、30.6公斤米最大扭力的充沛性能，當車輛起步或瞬間加速時，可以額外供給14匹馬力，並在瞬間湧現大扭力，讓車輛加速力道更迅速，提升引擎燃油經濟性、減少碳排放；另外同步導入汽缸休止系統、水冷進氣冷卻器、升級電子線控煞車系統與Volvo旗下插電式油電車（PHEV）車型相同的線傳八前速手自排系統。此外，48V鋰電池組為怠速熄火裝置帶來更平順的作動，大幅減輕傳統12V電瓶的消耗與負載，即便長時間停等紅燈，電力系統亦不致於負載過重，除了優化油耗表現，也能有效減少怠速熄火啟動的時間與震動的不適感。

全新2021年式XC60也成為首批率先導入AAC高效複合清淨科技車款，透過AIU電濾式集塵淨化程序，讓空氣中的懸浮微粒帶電，使微粒能被靜電纖維活性碳濾網中具靜電荷的聚丙烯纖維層補捉，達到更進階的過濾效果。

在舒適性配備部分，2021年式XC60新增手機無線充電板、後座12V電源亦升級為USB Type-C 插槽以符合時下消費者使用趨勢。而廣受Volvo車主喜愛的Bowers & Wilkins音響系統也同步升級，除了新增「Jazz Club 爵士音樂吧」音場模式，原為Kevlar材質的中音揚聲器亦升級為Continuum Cone雙層鋁質振膜，搭配全新的雙圓頂高音揚聲器，讓車主按下播放的瞬間，宛如來到哥登堡音樂廳，隨時享受頂級悅耳的天籟。

(工商 )