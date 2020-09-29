電動車大廠特斯拉今年以來漲勢驚人，甚至在今年6月正式超越傳統汽車大廠豐田的市值，雖在8月底拆股後股價一度走跌，但整體來說投資人對其抱持頗大期待，同時間，也有不少號稱是「特斯拉殺手」的車廠冒出頭說要挑戰其地位。近期，大陸電動車廠商紛紛表示，他們的產品優勢絕對不會輸給特斯拉，並預言特斯拉未來在大陸市場將面臨與蘋果一樣的下場。

據外國財經媒體報導，威馬汽車創辦人兼執行長沈暉指出，特斯拉聲稱要在2022年前推出一款要價只要2.5萬美元(約73萬元新台幣)的電動車，對他們而言反而是好事，因為現在特斯拉在大陸的處境就像當年的蘋果，重塑整個市場，但在之後，蘋果的大陸市占率就慢慢被華為、OPPO以及小米等大陸品牌分食，特斯拉也面臨同樣情況，市占率可能在未來5到10年大幅下滑。

特斯拉股價在8月31日1股拆成5股後不斷下挫，跌幅最深一度超過33%、來到330.21美元，隨後美股不斷盤整，特斯拉股價也緩步走升，截至9月29日收盤價，特斯拉股價已經回到421.2美元，但仍較8月31日的價位有15.48%、約70美元落差。

至於蔚來汽車創辦人兼執行長李斌在接受陸媒《鈦媒體》採訪談及，2018年曾狂言提「超過特斯拉完全沒有難度」，李斌笑稱，「我說過這麼狂的話嗎？」隨後表示特斯拉是間相當優秀的公司，但蔚來也有自己的優勢，總有一天會蔚來會超越特斯拉，雖然毛利率仍不高，但在電池成本逐次下降之下，該公司毛利率將逐步提高。

(中時新聞網)