美國34歲好萊塢知名女星亞曼達·塞佛瑞(Amanda Seyfried)，近日順利產下二寶並在網路上公開寶寶首張照片，可愛的睡顏與大女兒Nina的小手一同入鏡，萌翻一票網友，直呼「太有愛了」。

亞曼達塞佛瑞的身高雖只有159cm，在一眾毆美女星中十分迷你嬌小，但她擁有精靈般空靈外表、火辣身材加上一頭亮麗金髮與獨特的清新氣質，全身散發出迷人仙氣，吸引大票粉絲的喜愛，並擁有「精靈系女神」的封號。

在 Instagram 查看這則貼文 🌸Amanda Seyfried🌸（@mammamia.amanda）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 28 日 下午 12:02 張貼

而11歲便出道的她，2004年便登上大螢幕演出電影《辣妹過招》，後來陸續演出《媽媽咪呀！》、《色．誘》、《血紅帽》、《鐘點戰》、《致命救援》、《悲慘世界》等大片，也曾在電影《A片女神 深喉嚨》中大方裸露，被粉絲封為性感女神。

就在事業攀升之際，亞曼達塞佛瑞在2017年與同樣是演員的男星托馬斯·薩多斯基(Thomas Sadoski)宣布結婚，沒多久大女兒Nina便誕生，但兩人對於家庭生活始終低調不願多談。沒想到近日亞曼達再度曬出女兒Nina與剛出生兒子的合照，大家才知道原來女神又生了，紛紛送上祝福，照片上傳短短3小時便吸引超過12萬人分享按讚，可見她的高人氣。

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(中時新聞網)