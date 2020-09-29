陸媒《環球時報》社評29日指出，美國《空軍》雜誌報導美國空軍首次在太平洋開展無人機戰術訓練活動，MQ-9「死神」無人機演練打擊海上目標，相關人員制服臂章印著中國地圖形狀的紅色剪影，被廣泛認為極不尋常，是極其囂張的挑釁。華府在加緊針對中國的戰爭準備，而且這種在世界各地參與過謀殺等攻擊行動的無人機，將在其中扮演角色，這就是報導MQ-9無人機轉化功能、延長服役之外所傳遞的戰略性訊號。

社評指出，據報導，美軍上次把一個國家地圖印到臂章上還是越戰時的事，印上中國地圖這對美軍來說已很激進，而曝光相關照片，不可能是意外誤操作，美軍顯然要藉此傳遞強烈訊號。

社評指，美國國務院27日發表聲明，不合時宜地再次抨擊中國對南沙島礁的建設，並且指責中國對那些島礁採取了「不計後果、挑釁性的軍事化行動」，甚至揚言要追究中國的責任。無獨有偶，近日消息說，美軍將派出MQ-9無人機對南沙的三個島礁發動「震撼式」「流鼻血」襲擊，轟炸跑道、機庫。這些資訊組合在一起，讓美國的一個十分狂妄的戰爭計畫浮現在世人眼前。

社評強調，無論這些資訊彼此之間到底是什麼聯繫，必須嚴厲警告美方：動用MQ-9無人機攻擊中國南沙島礁或其他中國目標就是戰爭行為，解放軍一定會奮起反擊，讓美軍付出沉重代價。

社評認為，人們都在談論「十月驚奇」，猜測川普政府有可能製造軍事危機提振選情。但用無人機攻擊中國目標，這是拿真戰爭當舞台劇演，是摧毀和平的戰爭犯罪。

中國將毫不留情地擊落來犯的美軍戰機，無論它們是無人機，還是有人駕駛的。如果那些飛機對中國島礁造成了實際損失，中方就將打擊那些飛機起飛的平台和基地。在此之前，南沙島礁只有少量防禦性武器，如果遭到攻擊，那些島礁從此就需變成有充分戰鬥力的軍事基地，以對抗嚴重威脅。

社評強調，請美軍和華府政客們認真對待中方的警告，不要產生可以恣意妄為而中方將忍氣吞聲的戰略誤判。今年是中國人民志願軍入朝作戰70周年，當年麥克亞瑟宣揚中國不會出兵，在美國廣受認同，但華盛頓錯了，並因為那次誤判而損失慘重。1950年的中國百廢待興，都有勇氣與美軍浴血一戰，今天若面對極端挑釁和攻擊，更不會猶豫。

(中時 )