美國可能出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際(SMIC)，預計轉單效應的利多延續，台積電ADR續漲1.13%，聯電ADR大漲17.26%，今台積電(2330)、聯電(2303)再度聯手開高，聯電一度攻上29.3元新高，漲幅逾6%。

台積電ADR 28日收在79.77美元，漲0.89美元，漲幅1.13%，換算每股為台幣466.18元。台積電本周一收高至431.5元，中止連八根黑棒，外資再買超4103張，累計兩天共買超5033張。台積電股價今開高1元，盤中漲3.5元至435元。

聯電ADR 28日收4.96美元，漲0.73美元，漲幅17.26%，換算每股為台幣28.99元。聯電本周一收盤為27.5元，三大法人聯手買超聯電60,290張，其中，外資即買超44,242張。

傳美國可能出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際(SMIC)，亞系外資預期，在產能排擠下，晶圓代工廠台積電明顯是贏家，聯電也有望受惠，均給予買進評等，台積電目標價600元，並將聯電目標價調升至29元。

業界傳出美國將出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際，點燃晶片業新一波晶圓代工產能卡位戰。亞系外資預期，電源管理晶片、Wi-Fi網通晶片、指紋辨識晶片、影像感測晶片和NOR型快閃記憶體等產能將出現排擠效應，有利台灣、韓國及日本供應商，尤其晶圓代工廠將直接受惠，重申台積電「買進」投資評等和目標價600元；另維持聯電「買進」評等，目標價從24.8元上調到29元。

(時報資訊)