2022年地方選舉尚未開跑，不過，台北市長選舉各黨會派出哪位戰將角逐，已悄悄掀起戰火，更持續引發外界關注。而國民黨革實院院長羅智強則是已表態參選，最新民調指出，若由他對上民進黨陳時中，支持度則為30%、46%，比起9月初民調差距更縮小了。對此，資深媒體人韋安則是在臉書上進行分析。

韋安在臉書寫下，9月初《ETtoday新聞雲》民調顯示，陳時中和羅智強的支持度分別是48.3%、28.5%，差距為19.8個百分點，而根據《TVBS》最新民調，兩人則為46%、30%，差距16個百分點，縮小了3.8個百分點。他直言「陳時中的支持度還在下降趨勢，羅則反之。再過二個月，陳時中和羅智強的北市支持度，應該會出現死亡交叉。」。

另外，韋安也說，「民進黨若不在台北市推出更有潛力的候選人(如鄭麗君)，2022整個6都選舉的聲勢，都將受到重創。」

然而，國民黨將會由哪一位戰將參選北市長，也引發關注，其中羅智強、立委蔣萬安先前更合體同台，羅強調，只拚公投，不談選舉，什麼是團結，這就是以身作則的示範團結，這樣的團結，為的不是個人，為的不是政黨，為的是守護台灣人民的健康，為的是打破執政者用國家資源堆砌的謊言高牆。

(中時新聞網)