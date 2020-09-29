港星關之琳在1990年代是香港著名的女神代表，也讓她擁「香江第一美人」的稱號，不過關之琳近期卻屢被傳顏值崩壞，在上週四（24日）迎接58歲生日的關之琳，則被經紀人拍下無美顏濾鏡的慶生影片，關之琳無懼歲月痕跡，大方以真實顏值入鏡。

關之琳近期屢被傳顏值崩壞，她日前現身直播帶貨時，就在沒有濾鏡的情況下，真面目透過直播全放送，還冒出超深法令紋，而被說顯老，少了美顏輔助的關之琳，也讓外界不禁好奇，關之琳是否已扛不住「香江第一美人」的稱號。

經紀人曝58歲關之琳真實顏值。（圖／取材自東網）

而在上週四（24日）迎接58歲生日的關之琳，則被經紀人拍下無美顏濾鏡的慶生影片，關之琳無懼歲月痕跡，大方以真實顏值入鏡，而保養得宜的關之琳，肌膚光滑白皙，完美無瑕的狀態，看不出是已年近60。

關之琳以一身粉色西裝出席保養品牌活動。（圖／取材自關之琳微博）

其實關之琳息影後只會出席公開活動，她日前以一身粉色西裝出席保養品牌活動時，關之琳氣色紅潤、狀態佳，加上關之琳身形纖細，也讓她看起來更凍齡，一掃日前被說顯老的。

(中時新聞網)